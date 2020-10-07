Batman Teknokent’te ilk kazma vuruldu

Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin inşaatı için ilk kazma vuruldu.

Yönetim kurulu Başkanlığını Vali Hulusi Şahin’in üstlendiği, kentteki birçok sanayici ve iş adamının da desteği ile kurulum aşaması tamamlanarak Batı Raman Külliyesinin yanında bin 700 metrekarelik kapalı alanda inşa edilecek Teknokent ile Batman’da yüksek teknoloji kullanan sektörlerde istihdam ve büyüme sağlanması hedefleniyor.

Üniversitesanayi iş birliğinin somut olarak ortaya konulacağı yer olan Teknokent'te katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik ArGe projeleri gerçekleştirecek. Teknokent’in üniversiteyi de daha cazip hale getireceğini ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Teknokent’i en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi. Teknokent ile kentin yanı sıra bölge sanayisine de ciddi anlamda katkı sunacağını vurgulayan Rektör Durmuş, "Üniversitemiz biraz daha mühendislik ağırlıklı bir üniversite. Bizler de bu doğrultuda üniversitemizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar kapsamında Teknokent’imizin tüm aşamaları tamamlanarak, inşaatın yapılacağı alan yüklenici firmaya teslim edildi. İlgili firma yetkilileri ilk kazmayı vurarak çalışmaya başladı. İnşallah en kısa sürede burayı bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.



Bilgi, işgücü ve sermaye işbirliği

Teknokent'lerin, milli teknolojinin geliştirilmesi açısından önemli alanlar olduğuna dikkat çeken Rektör Durmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta her alanda millileşmenin altını çiziyor. Bizlerde bu bağlamda Teknokent’imizde inşallah yapacağımız ArGe çalışmalarıyla sanayimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Teknokent kavramının temelinde bilgi, işgücü ve sermaye işbirliğinin sağlanması yatıyor. Bugün başarılı teknoloji bölgeleri altyapısı, sunduğu programlar, destek birimleri ve hizmetleriyle, teknoloji girişimlerinin aktif şekilde desteklendiği, üniversitesanayi arasındaki etkileşimde aktif rol oynayan önemli merkezler haline gelmiştir" diye konuştu.

Batman Teknokent Genel Müdürü Dr. öğretim üyesi Hakan Karakaya ise Teknokent'lerin üniversitelerin, araştırmacıların ve sanayicilerin ileri teknolojiyle, aynı çatı altında ArGe ve inovasyon çalışmalarını yürüttükleri, yenilikçi ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri alanlar olduğunu söyledi. Karakaya, "Bu sayede bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği araştırma, iş ve girişimcilik merkezleridir. Bizim de Batman Teknokent olarak amacımız kısa sürede faaliyete başlayarak Batman ve bölgemizde arge inovasyon ekosisteminin güçlenmesini sağlamak, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir cazibe merkezi oluşturmaktır" diye konuştu.

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