Batman’da uyuşturucu operasyonu

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Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ayda yaptığı 13 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 aylık dönemde uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak 13 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda; 55 kilo 620 gram kubar esrar maddesi, 556 gram toz esrar maddesi, 7 kilo 700 gram metamfetamin maddesi, 5 gram eroin maddesi, 36 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 590 TL'ye de el konuldu. Yapılan operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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