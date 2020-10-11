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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Batman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Ali Ural, AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.
Batman’da spor tesislerinde düzenlenen programa, partililer ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, kongrede sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile başladı. Tek liste ile gidilen seçimde Ali Ural, AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongrede konuşan AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, AK Parti hükümetlerinin sağlık, eğitim, yol, altyapı ve benzeri hizmetlerde Türkiye’ye çağ atlattığını, demokrasi alanında da büyük mesafeler kat edildiğini söyledi. Gür, "Sosyal ve mühendislik alanındaki projeler göz önüne getirildiğinde AK Parti’nin Türkiye’ye nasıl çağ atlattığı ortadadır. Bir yandan mühendislik alanındaki projeler kazandırılırken insanımız daha iyi bir yaşam sürsün diye hizmetler üretirken bir yandan da sosyal projelere de ehemmiyet verdik. 90’larda yasaklarla yönetiliyordu bu ülke. 28 Şubat’ta Kur’an kurslarının kapatılmasını, imam hatip liselerin orta kısımlarının kapatılmasını unutmadık. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat süreci, hamdolsun AK Parti iktidarı ile son buldu. Elbette ki bu Allah’ın bir lütfu ve sizlerin teveccühü ile oldu. Nasıl oldu bu teveccüh, içimizden bir yiğit çıktı, bu yiğit halktan biriydi ve yeter dedi. Dünyaya meydan okudu ve insanımızı hor ve hakir gören anlayışı elinin tersi ile iterek insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini yerleştirdi" dedi.

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