TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Özçam ödülünü Bayraktar'dan aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Özçam ödülünü Bayraktar'dan aldı

İHA

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Özçam ödülünü Bayraktar'dan aldı

Batman Üniversitesi hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisi Nergis Özçam, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla hazırladığı 'Kendini Koru Bilekliği Projesi ile Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Türkiye 2’ncisi oldu. Özçam, ödülünü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.
Proje ile yakından ilgilenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, proje üzerinde çalışılması için ilgili birimlere talimat verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden aranan Özçam’a projenin geliştirilmek amacıyla incelendiği müjdesi verildi. Öğrencisi Özçam’ı makamında ağırlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Özçam’ı tebrik ederek öğrencisi ile gurur duyduğunu söyledi. Özçam’a Kur'anı Kerim ile Türk bayrağı hediye eden Rektör Durmuş, "Nergis kızımız, gençlerimize fırsat verildiğinde nelerin yapılabileceğini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Nergis kızımız kentimizin, üniversitemizin yüz akı olmuştur. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla geliştirdiği projeyi üniversite olarak başından sonuna kadar destekledik. Bu gibi projeleri tüm detaylarıyla desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha altını çiziyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü proje ile ilgileniyor inşallah daha da geliştirilecektir" dedi.

"Hedefim üniversitemde böyle projelerin olduğunu göstermek"
Türkiye ikincisi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Özçam ise öncelikli amacının kadına şiddetin önüne geçmek olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun proje ile yakından ilgilendiğini belirten Özçam, "Emniyet Genel Müdürlüğünden arandım ve projemin geliştirilmesi için incelendiğini söylediler. Öncelikli amacım kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, bir diğer amacım ise hem üniversitemin hem kentimin adını duyurmaktı. Hamdolsun başardım, inşallah projemi daha ileriye götüreceğim" diye konuştu.
Ziyaret sırasında Özçam’a Genel Sekreter Mehmet Yakan, ÖSYM Koordinatör Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Hakan Karakaya ile proje danışman hocası öğretim görevlisi Derya Yanık eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü
YEREL HABERLER Batman’da 'kırmızı' harita 'yeşile' büründü
Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi
YEREL HABERLER Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi ...
AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X