TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Özçam ödülünü Bayraktar'dan aldı

Batman Üniversitesi hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisi Nergis Özçam, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla hazırladığı 'Kendini Koru Bilekliği Projesi ile Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Türkiye 2’ncisi oldu. Özçam, ödülünü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

Proje ile yakından ilgilenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, proje üzerinde çalışılması için ilgili birimlere talimat verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden aranan Özçam’a projenin geliştirilmek amacıyla incelendiği müjdesi verildi. Öğrencisi Özçam’ı makamında ağırlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Özçam’ı tebrik ederek öğrencisi ile gurur duyduğunu söyledi. Özçam’a Kur'anı Kerim ile Türk bayrağı hediye eden Rektör Durmuş, "Nergis kızımız, gençlerimize fırsat verildiğinde nelerin yapılabileceğini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Nergis kızımız kentimizin, üniversitemizin yüz akı olmuştur. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla geliştirdiği projeyi üniversite olarak başından sonuna kadar destekledik. Bu gibi projeleri tüm detaylarıyla desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha altını çiziyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü proje ile ilgileniyor inşallah daha da geliştirilecektir" dedi.



"Hedefim üniversitemde böyle projelerin olduğunu göstermek"

Türkiye ikincisi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Özçam ise öncelikli amacının kadına şiddetin önüne geçmek olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun proje ile yakından ilgilendiğini belirten Özçam, "Emniyet Genel Müdürlüğünden arandım ve projemin geliştirilmesi için incelendiğini söylediler. Öncelikli amacım kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, bir diğer amacım ise hem üniversitemin hem kentimin adını duyurmaktı. Hamdolsun başardım, inşallah projemi daha ileriye götüreceğim" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Özçam’a Genel Sekreter Mehmet Yakan, ÖSYM Koordinatör Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Hakan Karakaya ile proje danışman hocası öğretim görevlisi Derya Yanık eşlik etti.

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