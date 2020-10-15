Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbarı çalışma sonucunda, yurt dışından ülkeye kaçak yollardan getirilen cep telefonlarının Batman merkez ilçe Mülki sınırları içerisinde bulunan bir işyerinde satmak amacıyla bekletildiği bilgisi alınması üzerine, bahse konu işyerinde icra edilen arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 310 bin lira değerinde olan 77 adet faturasız ve kayıtsız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.