AK Parti Batman İl Başkanı Gür esnafla bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, yeni sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelip talep ve sorunlarını dinledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Batman Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Yaşar’ı da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyen Gür, daha sonra yapımına başlanan ek sanayi sitesinin inşaat alanını inceledi. Burada konuşan Başkan Gür, "Bugün esnafımızla bir araya geldik. Çok sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Esnafımıza kucaklaşıyoruz, hal hatır soruyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Esnafımızın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Esnaf da Başkan Gür ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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