Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezi üç dilde hizmet sağlamaya başladı

Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezine entegre olan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi vatandaşlara üç dilde hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezine 112 Komuta Kontrol Merkezi de entegre oldu. Batman'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç dilde hizmet sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun’un da katılımıyla, 112 Komuta Kontrol Merkezine düşen ilk çağrıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu karşıladı. Dr. Pamukçu, gelen ihbarı dinleyerek vatandaşı ilgili birimlere yönlendirdi.

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