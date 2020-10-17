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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Halk günü kabullerini müsait olduğu tüm günlere yayan Başkan Gür, makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri gereği maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet edilerek gerçekleşen kabullerde vatandaşları makamında ağırlayan Gür, sorunların çözümü ve taleplerin yerine gelmesi için ilgili kurum kuruluşlarla telefonla gerekli girişimlerde bulunuyor.
Halk günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşların takdiri ile bu koltuklarda oturduklarını söyledi. Başkan Gür, "Onların sevgisi ve inancı her şeyin üstünde yer alıyor. Halkımızdan daha büyük bir güç olduğunu düşünmüyorum . Bize bu görevi layık gören halkımız için çalışmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşın derdi bizim derdimizdir" dedi.
Vatandaşlar da kendilerini kabul edip sorunlarını çözmeye çalışan Başkan Gür'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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