Gercüş’te buğday kaynatma geleneği devam ediyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır süren buğday kaynatma geleneği devam ediyor.

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın yapılması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Buğdaylar, değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurlar rüzgarda kabuklarından ayrıştırılıyor. bu işlemin ardından bulgurlar eski değirmen taşıyla öğütülerek kışın tüketilmeye bırakılıyor.

Bulgur kaynatan köylülerden Osman Tonguz, suyu dev kazanlarda kaynattıklarını ardından da buğdayları haşladıklarını söyledi. Tonguz, "Ortalama 3 ila 4 saat kaynattıktan sonra buğdayımızı diğer kazana boşaltıyoruz süzülmesi için. Süzüldükten sora bizim doğal damlarda kurutup kuruduktan sonra da belirli bir aşamaya geldikten sonra 2, 3 gün kuruduktan sonra da torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra bunu normal, kısırlık ve köftelik olarak ayırıyoruz. Fabrikaya nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir. Kaynattığımız bulguru yakınlarımıza gönderiyoruz" dedi.

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