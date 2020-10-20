Patenli gençler hayatlarını tehlikeye atıp kamyonun arkasında ilerlediler

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Batman'da bir grup patenli genç, hayatlarını tehlikeye atarak yük kamyonun arkasına tutunup yoğun trafikte ilerledi. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batman Diyarbakır karayolunda kaydedilen görüntüde patenli gençlerin, araç yoğunluğuna aldırmadan briket yüklü kamyonuna tutunarak hayatlarını tehlikeye atıp ilerlediği görüldü. Yoğun trafiğe aldırmadan bir süre kamyona tutunarak ilerleyen gençler, daha sonra gözden kayboldu. Patenli gençlerin hayatlarını tehlikeye atarak sürdürdüğü yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

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