Şehit Aybüke öğretmene vefa



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 3 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın (23) adı, Batman'da yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Kütüphanenin dış cephesine de Yalçın'ın şehit olmadan önce seslendirdiği 'Mağusa Limanı' şarkısının 'Beni öldürende yoktur din, iman' dizesinin yer aldığı büyük boy resmi koyuldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Kütüphanenin dış cephesine de Yalçın'ın, 'Mağusa Limanı' şarkısındaki 'Beni öldürende yoktur din, iman' dizelerinin yer aldığı fotoğrafı koyuldu.

Dış mimarisiyle, üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan, toplam 8 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphanenin yapımı ,1.5 yılda tamamlandı. 16 milyon TL'ye mal olan kütüphane resmi açılışı için gün sayıyor.

'ÖĞRENCİLER İÇİN ÖRNEK OLACAK'

Kendisi de şehit Aybüke Yalçın gibi müzik öğretmeni olan Melek Aydoğan, "Kütüphaneye şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verilmesine çok sevindik. Aybüke öğretmenin resmi de çok yakıştı. Bir eğitimci olarak çok beğendim. Bu, kütüphaneye gelen öğrenciler için de örnek olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLANReşat YİĞİZ

2020-10-21 09:26:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.