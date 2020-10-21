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Babasının çalıştırması ile koruculuğa hazırlandı, mutlu sona ulaştı

İHA

Babasının çalıştırması ile koruculuğa hazırlandı, mutlu sona ulaştı

Batman’ın Sason ilçesinde babasının 27 yıllık tecrübesinden faydalanarak güvenlik korucusu seçmelerine hazırlanan korucu adayı Arif Şahin, girdiği mülakatlarda başarılı olup korucu olmayı hak kazandı.
Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan güvenlik korucusu alımlarına başvuruda bulunan Arif Şahin, 52 yaşındaki 27 yıllık güvenlik korucusu olan babası Gülamir Şahin tarafından her akşam koşu parkuruna götürülerek hazırlandı. Şahin, yapılan bütün mülakatların ardından korucu olmaya hak kazandı. Oğlunu bir antrenör gibi korucu mülakatlarına hazırlayan 52 yaşındaki 27 yıllık korucu baba Gülamir Şahin, oğlunun yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Babasının kendisini bir antrenör gibi hazırladığını ifade eden Arif Şahin de babasının mesleği olan güvenlik koruculuğunu çok istediğini belirterek mülakatlarda babasının tecrübelerinden yararlanarak başarılı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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