Çilek üretimi Güneydoğu'nun geneline yayılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde devletin vatandaşlara sunduğu hibe desteğiyle yaygınlaşan çilek üretimi, üreticiyi kalkındırmasının ardından bölgedeki diğer ilçeleri de harekete geçirdi. Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam Sason'a gelerek çilek üreticileri ile bir araya gelip ürünle ilgili bilgi aldı.

Bölgenin en fazla tarım toprağına sahip ovası konumundaki Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, beraberindeki heyetle birlikte Sason ilçesini ziyaret ederek çilek üretimi hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Eyyüp Aktaş ve çilek üreticilerinden bilgi aldı. Kızıltepe'de çilek üretimini yaygınlaştırmak istediklerini belirten Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, "Kaymakamlığımız bünyesinde Kızıltepe’de bulunan Üretici Kadınlar Kooperatifi vasıtasıyla ilçemizde çilek üretimini geliştirerek vatandaşlarımızın kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda ilçedeki çalışma grubunda yer yalan arkadaşlarımız ile birlikte Sason ilçesine geldik. Burada İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eyyüp Aktaş ve üreticilerimizden çilek hakkında bilgi aldık. Yerinde incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimiz ile fikir alışverişinde bulunduk. Sason çileği ile isim yapmış bir ilçemiz. Biz de bunu yerinde görerek müşahede etmiş olduk. İnşallah buradaki çilek üretimi daha da kurumsallaşarak ülkede hak ettiği konuma gelir. Biz de Kızıltepe ilçemizde vatandaşlarımıza alternatif ürün sunma arayışındayız. Kızıltepe olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük ovası konumundaki ilçeyiz. Birinci sınıf tarım arazimiz var. Bir yılda iki defanın üzerinde mahsul aldığımız arazilerimiz var. Tabi bölgenin en büyük sorunu su ve elektrik problemleri, o bağlamda alternatif ürün oluşturabilme ve çiftçimizin giderini azaltarak gelirini yükseltmek amacıyla çeşitli arayışlar içerisindeyiz. Burada bulunmamızın sebebi de bu, alternatif ürün oluştura bilmek. İnşallah kooperatifimiz ile yapacağımız çalışmalarımız sonucunda amacımıza ulaşacağız. Hem kamu personellerinden hem de çiftçilerimizin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu projeleri kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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