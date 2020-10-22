Batman'da Fırçanı Kap Gel Projesiyle okullar boyanıyor

Batman'ın Sason ilçesinde Fırçanı Kap Gel Projesi kapsamında köy okulları çeşitli renklerle boyatılarak güzel bir görünüme kavuştu. Batman Valisi Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin de etkinliğe katılarak okul boyadı.

Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye destek veren Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin de etkinliğe katılarak okul boyadı. Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, proje kapsamında amaçlarının köy okullarını daha güzel bir görüneme kavuşturmak olduğunu belirterek, "Öğrencilerin okullarına karşı aidiyet duygusunu oluşturmak, öğrencilerin ve eğitimcilerin başarılarında öğrenme ve öğretme isteklerinde olumlu yönde katkı sağlamak, çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak, dostluğun ve arkadaşlığın önemini kavratmak amacıyla proje uygulamaya geçirildi" dedi.

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