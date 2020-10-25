Gercüş’te trafik kazası: 3 yaralı

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Batman’ın Gercüş ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş'e bağlı Yamanlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinen bilgilere göre Fatih Ertekin (19) yönetimindeki 31 TZ 640 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil karşı taraftan gelen bir minibüsle çarpışarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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