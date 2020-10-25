Batman'da şehit Özcan için mevlit okutuldu

Şehit piyade er Nihat Özcan’ın 25. şehadet yıl dönümü vesilesiyle Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından mevlit okutuldu.

Batman Kültür Mahallesindeki dernek binasında gerçekleştirilen anma etkinliğine BAŞGAD Başkanı Şeymus Özcan, kamu kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlit okutularak şehitlere dua edildi. Etkinlikte konuşan BAŞGAD Başkanı Özcan, şehitler için ne yapsalar bile haklarını ödeyemeyeceklerini söyledi. Özcan, "Bizler aziz şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onlar için ne kadar güzel kelimeler kullanırsak yetersizdir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin şehadet yıldönümlerinden 1 hafta önce derneğimize bildirilen tüm aziz şehitlerimizin yıldönümlerinde mevlit okutulacaktır" dedi.

Etkinlikte korona virüs tedbirlerine uyulurken, tüm şehitlerin hayrına yemek ikramı da yapıldı.

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