Batman Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli paket alarmı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman İl Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan paketin içinden boş pet şişe çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesindeki emniyet binasının bahçe duvarına bırakılan şüpheli poşeti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekipler, paketin bulunduğu bölgeyi polis şeridi ile çevirip yolu trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından tarafından fünye ile patlatılan paketten boş pet şişe çıktı. Patlamanın ardından yol trafiğe tekrar açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.