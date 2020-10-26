Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş, tanışma ve istişare toplantısına katıldı

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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un ev sahipliğinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversite rektörleri tanışma ve istişare toplantısına katıldı.

Diyarbakır’da düzenlenen tanışma ve istişare toplantısına, Rektör Durmuş’un yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Hüsnü Kapu katıldı.

Toplantıda, özellikle bölge turizmi olmak üzere her alanda gelişmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Konuk rektörler daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesini ziyaret etti. Çınar ilçesinde bulunan ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun son kalesi olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi ziyareti sırasında, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun kaleye ilişkin misafir rektörleri bilgilendirdi.

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