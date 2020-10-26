Batman’da 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir adreste uyuşturucu hap satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin dedektör köpekle bahse konu adrese düzenlediği operasyonda 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.