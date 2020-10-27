Batman’da mahalle buluşmaları devam ediyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları kapsamında bu kez Tilmerç Mahallesi sakinleriyle Mehmet Uzun Parkında bir araya geldi. Dördüncüsü olan mahalle buluşmalarında Vali Şahin, mahallenin sorunları, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Ali Osman Bilgili ve belediye birim amirlerinin de hazır bulunduğu mahalle buluşmaları toplantısında konuşan Vali Şahin, demiryolu üzerine üst geçit yapılacağını belirtti. Vali Şahin, "Mahalle buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de dördüncüsü buluşmamızı Tilmerç Mahallemizde düzenledik. Vatandaşlarımız yine her zamanki gibi sorunlarını bize iletiler. Muhtarımız da başta olmak üzere dinledik zaten çok güzel hizmetler yaptık yapmaya devam ediyoruz. 6 bin 200 ton sadece asfaltı sadece mart ayından bu yana bu şehre bu mahalleye döktük. Ayrıca 2 bin 500 metrekare kilit parke yaptık 5 bin metre kare daha yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel mahalle Batman’ın gelişen yüzü eski Tilmerç köyü şehir tarafından yutulmuş mahalle hailinde şık bir mahalle haline gelmiş bazı sorunları var örneğin eskiden kalma alışkanlıklar devam ediyor. Hayvancılık devam ediyor. İşte bunları yavaş yavaş şehrin dışına doğru itmek sorundayız. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Ayrıca demir yolu buradan geçiyor ve mahalleyi ortadan ikiye bölüyor o konuda araç üst geçit idi yapıp demir yolu alta araçlar üste olacak şekilde bir çalışma planlıyoruz. Devlet Demiryolları ile görüştük projelendirme aşamasında dört tane Batman iline bu şekilde alt geçit ve üst geçit yaparak demir yolları ile şehri barıştıracağız. Şehrin iki yakasını bir araya getireceğiz. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bu hususta gerekli desteği yapıyorlar sağ olsunlar. Bunun dışında yapmış olduğumuz imar planı bir kısmı ve yapacağımız imar planı bir kısmı tam Tilmerç Mahallesi'ni ilgilendiriyor. Aşağıda Silvan yolunun havaalanı istikametine ana caddeye buraya giriş yok sanayi sitesi kavşağından giriş yok biz imarı bitirdiğimiz zaman dörtlü olması gereken kavşağın şuanda üçlü çalışıyor. Bir Silvan tarafına gidiyor birde şehre gidiyor bide sanayiye giriyor. Dördüncü tarafı Tilmerç tarafına gidecek taraf çalışmıyor. Orayı da imarla beraber yapacağız. Biz istiyoruz ki güzel semt pazarları kuralım örnekleri bazı şehirlerde var arada haftanın bir günü Pazar kurulsun kalan günleri de üstü çatılı olan alanlarda başka amaçlı kullanıla bilsin. Burada bir tane yapmayı planlıyoruz. Yer olunca yapmak zor değil, yer bulmak çok büyük bir mesele burada inşallah örnek semt pazarını planlayacağız. Bu toplantının bir sonucu olarak bir semt pazarına Tilmerç kavuşacaktır" dedi.

Mahalle sakinleri de Vali Şahin'e kendilerini dinleyip sorunların çözümü için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

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