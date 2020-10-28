Gercüş Kaymakamı Şekerci, jandarma karakolunda incelemelerde bulundu

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Batman Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçeye bağlı Kayapınar beldesinde bulunan Kayapınar Jandarma Karakolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şekerci ve beraberindekiler, Kayapınar Jandarma Karakolunda çeşitli incelemelerde bulundu. Kaymakam Şekerci, burada Kayapınar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Muammer Yardımcı’dan güvenlik tedbirleri ve karakolda yapılan tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özellikle korona virüs denetimleri üzerinde duran Kaymakam Şekerci, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

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