

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmir'imize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun.DHA-Flaş Haber Türkiye-Batman

2020-10-30 15:52:19



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