Batman’da İluh Deresi sorunu çözülüyor

– Batman’da bulunan İluh Deresi ve çevresindeki mahalleler, imar çalışması ve kentsel dönüşümle birlikte yeni bir çehreye kavuşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Batman'a geldi. Kristal Park'ta koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum, yaşanan deprem sebebiyle programını yarıda bırakarak İzmir'e hareket etti.

Program sonrası AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, yaptıkları açıklamada İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla üzüntülerini dile getirerek, depremde ölenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere 28 Nisan'da video konferans yöntemi ile yaptığımız toplantıda ve bir kaç kez de yüz yüze yapılan görüşmelerde Sayın Bakanımızı ısrarla Batman'a davet etmiştik. Davetimizi kırmayarak Batman'a teşrif eden Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Program, deprem nedeniyle yarıda kaldıysa da çevre ve şehircilik ile ilgili taleplerimiz olumlu karşılanıp gerekli talimatlar verilmiştir. En önemli taleplerimizin başında Batman'da kangren haline gelmiş İluh deresinin ıslahı ve çevresinin dönüştürülerek daha yaşanılır bir hale getirilmesiydi. Daha önceki görüşmelerimizde Sayın Bakanımız destek vereceklerini ifade etmişlerdi. Bugün de İluh deresine komşu olan Petrolkent ve Karşıyaka mahallelerinde imar düzenlenmesinin yapılması ve diğer etaplarda bulunan İluh, Yeşiltepe, 19 Mayıs ve Kısmet Mahallelerinin yerinde kentsel dönüşüm kapsamında dere ıslahı, kamulaştırma ile birlikte yeşil bir şehir hattı oluşturulması için gerekli talimatlar verilmiştir. Böylelikle İluh ve çevresindeki mahalleler imar çalışması ve kentsel dönüşüm ile birlikte yeni bir çehreye kavuşacaktır."

''Sayın Bakanımızın dere ıslahı ve etrafının dönüştürülmesi için talimatta bulunması ve gerekli çalışmaları başlatılacağını belirtmesi bizleri oldukça memnun etmiştir" diyen Özdemir ve Gür sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında Esentepe'de Millet Bahçesi ve Kent Meydanı projesi atık su arıtma tesisi projesi ve TOKİ kapsamında yapılacak konut taleplerimiz de olumlu karşılanıp gerekli talimatlar verilmiştir. İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımızın dile getirdiği sorun ve talepler de sayın Bakanımız tarafından olumlu karşılanmıştır. Her ne kadar programda Hasankeyf ziyareti olduğu halde ziyaret yapılamasa da Hasankeyf ilçemiz ile ilgili 130 dönümlük millet bahçesi, şap vadisi, aqua park, kent meydanı vb projeler de programa alınmıştır. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her alanda sorunları çözen ve yatırımlarla milletimize hizmet etmeyi görev edinmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolarımızla birlikte yaşadığımız şehri daha ileri seviyelere götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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