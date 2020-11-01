Batman'daki satırlı cinayetin şüphelisi Diyarbakır'da yakalandı



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da uğradığı satır ve bıçaklı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Erkan Genç'in (34) cinayet zanlısı Erhan E., polisin takibi sonucu Diyarbakır'da yakalandı. Batman'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Batman'da dün Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan E.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Genç, olay yerine yakın bir iş yerine sığındı. Genç'i takip eden Erhan E., bu kez satırla saldırmaya başladı. Genç, aldığı satır darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli Erhan E.'nin Diyarbakır'a kaçtığı bilgisi üzerine Diyarbakır polisiyle irtibata geçti. Şüpheli Erhan E., kent girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Batman'a getirilen Erhan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2020-11-01 15:10:38



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