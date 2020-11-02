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Kameraya yansıyan cinayetin şüphelisi tutuklandı

DHA

Kameraya yansıyan cinayetin şüphelisi tutuklandı


Burak EMEK/BATMAN, (DHA)BATMAN'da güvenlik kamerasına da yansıyan, satırla ve bıçakla saldırdığı Erkan Genç'i (35) öldüren Erhan E., yakalandı. Gözaltına alınan Erhan E. tutuklandı.
Olay, 31 Ekim'de Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle Erkan Genç ile Erhan E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan E., yanındaki satır ve bıçakla Erkan Genç'e saldırdı. Aldığı darbelerin ardından kanlar içinde caddedeki bir iş yerine sığınan Genç'e, Erhan E. saldırmayı sürdürdü. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, saldırıdan kurtulmak için kapıyı tutan Genç, burada vücuduna aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. Buna rağmen satırlı saldırıya devam eden Erhan E. daha sonra kaçtı. Erkan Genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erhan E.'yi yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler yüzlerce görüntüyü izledikten sonra Erhan E.'nin Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Diyarbakır polisiyle irtibata geçildi. Erhan E. kent girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Batman'a getirilen Erhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Burak EMEK
2020-11-02 10:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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