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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da otomobilde 55 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçti

DHA

Batman'da otomobilde 55 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçti


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 55 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yakalanan miktarın Türkiye genelinde analiz çalışması neticesi araçta yakalanan en yüksek rakam olduğunu belirtti.
İl Emniyet Müdürü ekipleri, Kozluk ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Sarıkız' ve 'Maya'nın da kullanıldığı aramada otomobilde gizli bölmede 65 parça halinde 55 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kente getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yakalanan miktarın Türkiye genelinde analiz çalışması neticesi araçta yakalanan en yüksek rakam olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz, 1 yıla yakın sürede 1 ton 25 kilo esrarın yanında 83 kilo metamfetamin, 11 bin uyuşturucu hap, 384 gram eroin, 396 gram sentetik bonzai ele geçirdi. Yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 581 operasyonda gözaltına alınan 887 kişiden 114'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ilgili mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-11-02 14:51:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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