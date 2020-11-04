Batman'da durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı

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Batman’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Pazaryeri Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 22 adet fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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