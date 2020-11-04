Batman Belediyesinden depremzedelere yardım

Batman Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye yardımında bulundu.
Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir’deki vatandaşlara gönderilmek üzere ihtiyaç duyulan 300 adet kışlık battaniye Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teslim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, depremde evleri zarar gören İzmirli vatandaşlar için birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediklerini ifade ederek, 300 adet kışlık battaniyeyi depremzedelere gönderilmesi için ilgili ekiplere teslim ettiklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.