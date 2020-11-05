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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi ile Dicle Elektrik arasında istihdam garantili işbirliği anlaşması

İHA

Batman Üniversitesi ile Dicle Elektrik arasında istihdam garantili işbirliği anlaşması

Batman Üniversitesi ile Dicle Elektrik arasında istihdam garantili işbirliği anlaşması yapıldı.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas arasında imzalanan anlaşmayla, iki kurum arasında bilimsel ve teknolojik konularda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol, bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik projeler, birlikte gerçekleştirilecek projelere dayalı makale ve bildiriler, üniversiteye ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak altyapı çalışmaları, öğretim üyelerinin Dicle Elektrik’te yapacakları danışmanlıklar, lisansüstü işbirliğine yönelik çalışmalar, öğrencilerin Dicle Elektrik'te deneyim kazanmalarına yönelik çalışmalar, üniversite ile Dicle Elektrik arasında karşılıklı eğitim, seminer, konferans ve tanıtım etkinlikleri gibi alanlarda işbirliğini kapsıyor.

"Dicle Elektrik’in ARGE'sine büyük katkıda bulunmuş olacağız"
İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Üniversitesinin mühendislik misyonu ile kurulmuş bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, yapılan protokol ile Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin kendi üniversitelerine bazı öncelikler tanıyacağını söyledi. Dicle Elektrik’in ARGE’sine katkıda bulunacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Durmuş, "İmzaladığımız bu anlaşma, dev bir adımdır. Dicle Elektrik'in ARGE’sine büyük katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Şimdi ektiğiniz tohumlar, inşallah yarın sizlere çok büyük meyveler olarak geri dönecek. Devletimizin büyük yatırımlar yaparak yetiştirdiği teknik elemanlar, mühendisler gibi öğrencilerimiz hazır yetişmiş olarak Dicle Elektrik’e bir altyapı oluşturacaklar. Bu hem Dicle Elektrik’in faydasına olacak hem de mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmesi yönünde büyük bir katkı olacak. Burada’ kazan kazan’ olmuş olacak yani hem Dicle Elektrik kazanmış olacak hem de üniversitemiz kazanmış olacak" dedi.

"Protokolün yansımaları ve dalga boyları çok yüksek olacak"
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas ise elektrik dağıtım şirketleri arasında en büyük ARGE merkezine sahip şirket olduklarını söyledi. Arvas, "İmzaladığımız bu protokolün yansımaları ve dalga boyları çok yüksek olacak. Protokol kapsamında hem üniversitede okuyan öğrencilerin hem de mezun olup bizde çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın niteliklerini artıracağız. Bu bölgemize hizmettir, bölge insanımıza hizmettir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra, Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Naci Obut ile Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Yakan ve her iki kurumdan yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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