Sason Derince grup köy yolu tamamlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 20 köy ve 30 mezraya ulaşımın sağlandığı Derince grup köy yolu çalışmaları tamamlandı.

Batman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, zorlu arazi şartları nedeniyle çoğunlukla kış mevsiminde ulaşımda aksamalara neden olan grup köy yolunda yapılan çalışmalarda 16 buçuk kilometresi çift kat olmak üzere toplam 19 buçuk kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde beton asfalt asfalt yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan yol yapım çalışmaları kapsamında, 23 noktada büz döşeme, farklı ebatlarda 11 adet betonarme menfez ve farklı noktalarda çeşitli yüksekliklerde bin 250 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı yapıldı. Tamamlanan yoldan Derince, Kaleboyu, Dikbayır, Dörtbölük, Çakırpınar, Sarıyayla, Yuvalar, Örenağıl, Altıdere, Meşeli, Kınalı, Erikler, Çayyolu, Yürekli, Yolüstü, Çalışırlar, Taşyuva, Çınarlı, Ergünü ve Kayadüzü olmak üzere toplam 20 köy ve bu köylere bağlı toplam 30 mezraya ulaşım sağlanacak. 20 köy ve 30 mezranın hizmetine sunulan Sason Derince grup köy yolu 7 milyon 98 bin liraya mal oldu" denildi.

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