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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İHA

Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.
Dernek ziyaretine gelen Albay Çakmak'ı, Dernek Başkanı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan, 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya ve dernek üyeleri karşıladı. Özcan, dernek faaliyetleri hakkında Albay İsa Çakmak'a bilgiler verdi. Dernek Başkanı Şeyhmus Özcan ve yönetimine başarılarının devamını dileyen Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, "Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Derneğimiz, bu ülkenin vatan olması uğruna hayatlarını kaybeden şehit ailelerimizi temsilen görev yapıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında devletimiz ile ailelerimiz arasında bir köprü vazifesi icra ediyor. Bugüne kadar çok başarılı hizmetler yaptılar. Ailelere sahip çıkmak adına devletimiz ile olan ilişkilerin düzenlenmesi adına çok güzel işler yapıyor. Batman tarihi özelliği olan bir şehir, Batman bir şehitler diyarı. Şehitlerimizi burada rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Dernek Başkanı Şeyhmus Özcan ise ziyaretinin kendilerine onur ve gururun yanında ayrı bir çalışma şevki ve azmi kattığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Özcan, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a dernek binasını gezdirerek, şehitler ve gaziler hakkında bilgi verdi.
Birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Özcan tüm şehit aileleri ve gaziler adına Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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