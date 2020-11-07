Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş'e bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Adil Akburak (51), eşi Fahriye (55) ve engelli oğlu Savaş Akburak, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aileden Fahriye Akburak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Akburak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-11-07 14:01:24



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