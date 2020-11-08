Albay Çakmak şehit yakınları ile bir araya geldi

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason’da 25 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşlerin Topluca köyündeki aileleriyle bir araya geldi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde 25 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik’in ailesi ile bir araya gelen Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, teröristlerin katliamlarında küçük büyük ayrımı yapmadığının kanıtlarından birinin de hunharca katledilen Hüsna ve Sabriye kardeşlerin olduğunu söyledi. Albay Çakmak, PKK’nın bu topraklarda huzursuzluk çıkartmak için çabaladığını ancak vatandaşların vatan sevgisi ve iman gücü karşısında hiçbir zaman başarı elde edemediğini kaydetti.

Ziyaretinde Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde gazi ve şehit yakınlarıyla da bir araya gelen Albay Çakmak, dernek başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınları ve Gaziler tarafından karşılandı. Ziyarette, dernek faaliyetleri hakkında Albay İsa Çakmak'a bilgiler veren Çelik, "Sason şehitler diyarıdır, 200 ün üzerinde şehit ve gazimiz var. Hamdolsun Sason terör ve terör yandaşlarına hiçbir zaman geçit vermemiştir. Daima bu katil örgüt ve yandaşlarına karşı dik durduk bundan sonrada dik durmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette dernek başkanı Mutalip Çelik, Albay Çakmak’a bayrak hediye ederek, ziyaretinden dolayı bütün şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür etti.

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