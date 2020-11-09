Sason’da İŞKUR destekli 7 kurs açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde ÇATOM, ADEM ve HEM'de 7 farklı alanda kurs açıldı.

Sason’da 15’er kişiden 7 farklı alanda açılan kurslara katılan 105 kursiyerin meslek öğrenerek İŞKUR tarafından sağlanan maddi destekle para kazandığını ifade eden Sason ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, açılan kursların iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bazı mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kursları olduğunu söyledi. Açılan kurslara alınan kursiyerlerin seçilmesinde sosyal etkinliklere katılma imkanı bulamayan ev kadınlarına öncelik tanındığını belirten Bozkurt, "ÇATOM bünyesine faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerimize, alacakları meslek eğitiminin yanı sıra, özelikle ev hanımlarına yönelik sağlık, psikolojik danışmanlık desteği, aile içi şiddetin önlenmesi ve çocuk gelişimi gibi konularda davet ettiğimiz alanında uzmanlar kişiler tarafından çeşitli eğitim desteği de sağlanacaktır. Kurslarımıza katılan 105 kişiye eğitimin yanı sıra maddi destek de sağlanması birçok ailenin geçimine de katkı sağlayacaktır. Bu kursların açılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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