Batman'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

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Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir şahsın elindeki çantada yapılan aramada, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez Kültür Mahallesinde durdurulan bir şahsın elindeki çantada yapılan aramada, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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