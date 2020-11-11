Sason’da dikilen fidanlara şehit ve gazilerin ismi verildi

Batman’ın Sason ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesinde dikilen fidanlara, terörle mücadelede şehit ve gazi olanların isimleri verildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Sason'da da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dikilen fidanlara, terörle mücadelede şehit ve gazi olan kahramanların isimleri verildi. Terörle mücadele kahramanlarının isimlerinin fidanlarda yaşatılacağını belirten Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Geçmişte bu topraklarda kanını, canını verenler bizlerin bugün nefes almamızı sağladı. Bizler de onların adını Geleceğe Nefes Projesi kapsamında yarınlara taşıyacağız. Bizlere sunulan bu fırsatla ilçe jandarma asayiş bölük komutanlığında diktiğimiz fidanlarımıza gazi ve şehitlerimizin adını verdik. Bu projede bizlere yardımcı olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Samet Serin, 7. Jandarma Komando Tabur Komutanı İsmet Demirgüreli, şehit yakınları, gaziler ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.

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