Batman’da kaçakçılık operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu ve 504 adet aksesuar ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Meydan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 235 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ve 269 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Batman’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Sason’da dikilen fidanlara şehit ve gazilerin ismi verildi
YEREL HABERLER Sason’da dikilen fidanlara şehit ve gazilerin ismi ...
Batman'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Batman’da 145 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 145 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Hasankeyf’e 14 bin ağaç toprakla buluştu
YEREL HABERLER Hasankeyf’e 14 bin ağaç toprakla buluştu
Batman'da 14 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Batman'da 14 bin fidan toprakla buluşturuldu
Batman’da 140 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Batman’da 140 bin dekar tarım arazisi sulandı
Batman’da kayıp 236 çocuktan 235’i bulundu
YEREL HABERLER Batman’da kayıp 236 çocuktan 235’i bulundu
Batman’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Batman’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Batman’da ekmek fabrikaları ve fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Batman’da ekmek fabrikaları ve fırınlar denetlendi
Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu
YEREL HABERLER Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu
Batman’da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sondaj ustası hem karada hem suda gidebilen kayık geliştirdi
YEREL HABERLER Sondaj ustası hem karada hem suda gidebilen kayık ...
Batman’da 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 600 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Batman’da Atatürk’ü anma programı
YEREL HABERLER Batman’da Atatürk’ü anma programı
Batman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu
Batman'da 10 Kasım anması
YEREL HABERLER Batman'da 10 Kasım anması
Sason’da Atatürk’ü anma programı
YEREL HABERLER Sason’da Atatürk’ü anma programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X