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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason'daki STK temsilcilerinden 'Devletin yanındayız' mesajı

İHA

Sason'daki STK temsilcilerinden 'Devletin yanındayız' mesajı

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birlik ve beraberlik için buluştu. Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen STK temsilcileri devletin yanında olduklarını beyan etti.
Sason'da faaliyet yürüten STK temsilcileri, Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde toplandı. STK temsilcileri, devletin yanında oldukları mesajını verdi. Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, birlik ve beraberlik içerisinde devletin menfaati, şehitlerin emaneti şanlı bayrağın daha yükseklerde dalgalanması, ezanın ilelebet minarelerden dinmemesi ve ilçenin çıkarı için birlikte hareket edilmesi kararının alındığını söyledi. Çelik, "Sason hiçbir zaman terör ve terör yandaşlarına geçit vermediği gibi devleti, bayrağı ve ezanı için canını feda etmekten geri durmamış ve haksızlığa karşı da her zaman dik durmuştur. Bugün derneğimizde Sason’umuzun çok değerli STK başkanlarına ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün ilçemiz adına çok önemli bir karar alındığını görüyoruz. Tüm STK’lar olarak birlik ve beraberlik mesajı verildiğini ve birliktelikten kuvvet doğar ifadesi ile hareket edeceğimizi başta aziz şehitlerimizin emanetleri gazilerimiz, devletimiz ve bayrağımız için ne gerekiyorsa fedakarlık yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Toplantıya Sason Şehit Aileleri Gazilerle yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sason Korucular Derneği, Sason Muhtarlar Derneği, Sason ArapDer, SasonDer, Türkiye Gençlik Vakfı, Kızılay, Eğitim BirSen, MemurSen, DiyanetSen, TOÇ BirSen, Büro MemurSen, Şehit Gazi BirlikSen ve BATSO Sason temsilcisi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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