Batman Üniversitesinde yeni akademik yılı açılışı gerçekleştirildi

Batman Üniversitesinde 20202021 akademik yılı açılışı törenle gerçekleştirildi.

Tören, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve akademisyenlerin Milli Birlik Meydanına çelenk sunumu ile başladı. Batı Raman Külliyesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen tören kovid19 nedeniyle sınırlı sayıda öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesinin bölge insanına, bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Valilik olarak bilimin önünü açtıklarını vurgulayan Vali Şahin, bilimi ilerletecek olanların ise akademisyenler olduğunu kaydetti. Üniversitenin haksız eleştirilere maruz kaldığına dikkati çeken Vali Şahin, "Üniversitemiz bizim için çok önemlidir. Bazıları küçük bir fotoğrafa bakıp haksız eleştirilerde bulunuyor. Halbuki her üniversitenin bir gelişme ve hazırlık süreci vardır. Ben bu süreyi hızlı bir şekilde üniversitemizin aştığını düşünüyorum" dedi.

Üniversitenin gelişimine her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Vali Şahin, "Doktora ve lisansüstü programların çok önemli oluğunu düşünüyorum. Bu programlara eğer üniversitemiz önem verirse bölge insanından doktora öğrencisi ve akademisyenler çıkacaktır. Bu da bölge insanına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizler naçizane üniversitemize destek olmaya devam edeceğiz. Bizim verdiğimiz destekler satidir. İş makinaları tedariki, yolların temizliği desteği gibi. Siz değerli hocalarımız ise üniversitemizin içini bilgi ile dolduracaksınız. Dolayısıyla önemli olan siz değerli hocalarımızın katkı ve destekleridir. Akademik yılımızın Batman’ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Şahin’e ilk dersten dolayı teşekkür eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Şahin’e üniversiteye desteklerinden dolayı Vali Şahin’e teşekkür etti. Akademik açılış, Batman Valisi Hulusi Şahin’in verdiği ilk dersle başladı. Program sonunda Rektör Durmuş, Vali Şahin’e tablo hediye etti.

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