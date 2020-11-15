Batman'da 150 sağlık çalışanına başarı belgesi



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan 150 sağlık çalışanına başarı belgesi verildi.

Batman Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan ve fedakarca çalışan 150 sağlık personeline plaket verildi ve başarı belgesi ile ödüllendirildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen törene Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanları katıldı. Batman Bölge Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Mustafa Ay, salgında ön safta yer aldıklarını belirterek, kendisi ve ekibinin de koronavirüse yakalandığını söyledi. Bu süreçte sağlık çalışanlarının hep işlerinin başında kaldığını anlatan Dr. Ay, "İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu salgında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

'HEPSİ BİRER KAHRAMAN'

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının tümünün birer kahraman olduğunu ifade ederek, "Görevlerinin başından ayrılmayan, baba, anne, kardeş ve evlattan daha fazla hastalara bakan sağlık çalışanlarının emeklerini kimse inkar edemez. Doktordan, temizlik görevlisine kadar bu kahramanlarımızın hepsine şükran borçluyuz. Hiçbir zaman unutulmayacaklar. 500 çalışanımızla koronavirüsle mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte ihtiyaçlarımızı karşılayan başta valimiz ve milletvekilimiz olmak üzere, bize destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEĞİ BÜYÜK"

Sağlık çalışanlarının aylardır zahmetli ve yorucu bir tempoyla çalıştığına dikkat çeken Vali Hulusi Şahin de şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız için anı sürecine bir kayıt düşelim dedik ve kayıt altına aldık. Yaklaşık 500 civarında sağlık çalışanımız bu savaşı ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor. Tüm kurumlar dahil mahalle muhtarına kadar gece sabahlara kadar çalıştığımız oldu. Ancak ön cephede sağlık çalışanları oldu. Yüzlerce araçla hastalar evlerinde kontrol edildi. Elimizdeki tüm kaynakları kullanarak bu salgınla mücadele veriyoruz. Çok güçlü bir sağlık altyapısına sahibiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda da ciddi destekleri var. Bir tek eksiğimiz var o da yeteri kadar doktorumuz yok. Avrupa'da doktor bir çalışıyorsa, burada doktorumuz 3 çalışıyor. Sinsi düşman olan bu salgına karşı sağlık ordumuz kararlılıkla ve güçlü bir şekilde mücadele veriyor. Milletin gözünde madalya almayı hak eden tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha kutluyor, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Güneşli ve güzel günler yakındır."

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir tarafından, sağlık çalışanlarına plaket ve başarı sertifikaları verildi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2020-11-15 16:25:41



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