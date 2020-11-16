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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin ilk ‘topraksız tarım serası’ açıldı

İHA

Bölgenin ilk ‘topraksız tarım serası’ açıldı

Batman Üniversitesi tarafından Batı Raman Külliyesinde GAP Eylem Planı kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteği ile bölgenin ilk topraksız tarım serası açılışı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 300 bin liraya mal olan serada ilk olarak kıvırcık marul, maydanoz ve soğan yetiştirilmeye başlandı. Sera açılışında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesinin hayata geçirdiği seranın bölge tarımına önemli katkıları olacağını söyledi. Projesinden imalatına kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Şahin, “Seracılık Batman’da halkımızın ilgisini çeken bir tarımsal üretim faaliyet alanı oldu. 10 yıldan bu yana bölgemizde gelişmekte olan bir sektör haline geldi seracılık. Bölgemizin iklimi seracılık faaliyetlerine oldukça müsaittir. Özellikle Balpınar bölgesi yani Batman Çayı havzasının olduğu yerler de ‘örtü altı tarımı’ dediğimiz üretim çok daha yüksek gelir elde edeceğimiz tarım Batman’da mutlaka gelişmeli. Bu konuyla ilgili Batman Valiliği olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Hasankeyf inciri de korunacak
Bölgede büyük bir sera potansiyeli olduğunu vurgulayan Vali Şahin, “Şu anda bir potansiyel yakalamış bulunmaktayız. Biz yakaladığımız bu potansiyeli bilimsel olarak çevirmek ve daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun için de mutlaka üniversitemizin desteğine ihtiyacımız var. İşte bu tesis ve üniversitemizin bünyesinde yer alan enstitümüz bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Hasankeyf’te bir merkez daha açmayı planlıyoruz. Orada oluşan yeni iklim koşullarına uygun ürünleri deneyeceğiz. Kendi yerli ürünlerini kaybetmeden başta Hasankeyf inciri olmak üzere. Geleneksel olarak hububatta son dönemlerde sulu tarımın gelişmesiyle mısırda ve pamukta diğer sulu tarım ürünlerinde artış meydana geldi. Şimdi ona meyvecilik ve yemişçilik eklendi. Şimdi bunun başka ürünlere evrilmesini istiyoruz. Bunu metrekare bazında yüksek verimliliği olan bilimsel yollarla geliştirmek istiyoruz. Üniversitemizin desteğini biz tarıma kazandırmak istiyoruz. Bu hususta çabalarımız devam ediyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgi ziraat odamız ve üniversitemiz ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Çokta güzel sonuçlar aldık ve almaya da devem ediyoruz” diye konuştu.
Vali Şahin’e teşekkür eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kentin tarımına üniversite olarak her türlü bilimsel katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Rektör Durmuş, GAP idaresine de katkılarından dolayı teşekkür ederek seracılığı daha da geliştireceklerini kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından sera Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Tilkat, GAP İdaresi yetkilileri, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ve akademisyenler tarafından topraksız tarım serası açılışı gerçekleştirildi.

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