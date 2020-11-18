Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Belde Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi, aralarında kan davası bulunan 25 yaşındaki Ahmet Savaş’a ateş açtı. Savaş’ın karşılık vermesi üzerine sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Savaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada yaralanan bir kişi ise olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olayla ilgili bir kişinin teslim olduğunu açıkladı.

Silahlı kavga ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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