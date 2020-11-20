İHA Batman muhabiri ödül aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İHA Batman muhabiri ödül aldı

İHA

İHA Batman muhabiri ödül aldı

Batman Basın Konseyi tarafından ilki düzenlenen ‘Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ yarışmasında İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Osman Arslan ve muhabir Hüseyin Sakar haber dalında ödül aldı.
Batman Basın Konseyi tarafından ilki düzenlenen yılın başarılı gazetecileri ödülleri bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Kent Konseyi Başkanı Abdulkadir Demir ve kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Bugün Batman Basın Konseyinin düzenlediği etkinlikte bir aradayız. Pandemiden dolayı gecikmiş bir ödül töreni idrak edeceğiz. Öncelikle Batman’da son derece etkili yerel basını hayata geçiren emeği gecen muhabirinden, mizanpajına, sahibine ve yazı işler müdürüne kadar basın çalışanlarının tamamını tek, tek tebrik ediyorum. Gazetecilik yapmak dışında başka bir niyeti olmayan herkese elimizden geldiğince destek olacağımıza şimdi tekrar bir kere daha ifade etmek istiyorum. Gazetecilik zor meslek zahmetli meslek çok önemli bir meslek 4’cü kuvvet medya sözü az bir söz değildir. Gerçekten toplumda çarpık bozuk ne varsa onu düzeltmek için uğraşan bir meslek ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan bir Anayasal hakkı gerçekleştiren bir meslek o yüzden basının özgür basının olmadığı bir yerden demokrasiden bahsetmek mümkün değil o yüzden sizlerin işlevinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu ifade etmek isterim. Burada ödül alan kardeşlerimiz bunu sonuna kadar hak etmişlerdir bundan şüphem yok ama ödül almayanlarda gerçekten çok güzel hizmetler veriyorlar. Onlarda artık bir başka etkinlikte bu emeklerinin sonuçlarını alacaklardır” dedi.
Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan ise, “Bu yıl birincisi gerçekleştirdiğimiz Yılın Başarılı Gazetecileri ödül gecesinde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 10 Ocak’ta açıkladığımız ödül gecemizi Nisan ayında gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Pandemi dolayısıyla gecemizi ertelemek zorunda kalmıştık. Ulusal bazda başarılı gazetecilerimize de ödül vermeyi amaçlıyorduk ama bu salgın hastalık nedeniyle gecemizi sınırlı tuttuk. İnşallah bu Covid hastalığı bittiğinde ikincisi düzenleyeceğimiz yılın başarılı gazetecileri yarışmasında eğlenceli, müzikli bir program düzenleriz. Ödülleri alacak bu arkadaşların, ömür boyu bu ödüllere layık işler yapacaklarına inanıyorum. Kim ne derse desin, gazetecilik hala çok özel ve ayrıcalıklı bir meslek. Gazeteciliği ayakta tutan ve gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak en önemli özellik ise yine bu özel mesleğin hakkını veren meslektaşlarımız olacaktır. ‘Hakkını veren’ diyoruz ya düzenlediğimiz bu ödül törenlerinin en büyük amacı da işini hakkı ile yapanlara hakkını teslim etmek. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıldığı sürece, bir basın mensubu aynı zamanda kamu görevi yapmış sayılır. Bir gün herkese özgür, güçlü ve tarafsız bir yayın organı gerekebilir. Sırf bu yüzden bile tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları yerde işini hakkı ile yapan yayın organlarına sahip çıkması ve destek vermeleri gerekiyor. İstedik ki bu ödüller gerek demokrasi kültürümüzün yaygınlaşmasına katkı sunsun, gerek meslektaşlar arasında tatlı bir rekabet başlatsın, gerek ise gazetecilik mesleğinin daha üst seviyelere taşınmasını sağlasın. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen meslektaşlarımıza buradan şükranlarımı gönderiyorum” diye konuştu.
Yarışmada İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Osman Arslan ile İhlas Haber Ajansı Batman muhabiri Hüseyin Sakar haber dalında, Batman Gazetesi’nden Murat Ezgi röportaj dalında, Anadolu Ajansından Muhyeddin Beyca fotoğraf dalında, Anadolu Ajansından Selman Tür spor dalında, TRT’den Mehmet Şirin Yılmaz yaşam dalında, İlke Haber Ajansıdan Tarhan İrtem mansiyon dalında ödül aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sason’da çiftçilere 5 bin fıstık fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Sason’da çiftçilere 5 bin fıstık fidanı dağıtıldı
Batman Atatürk Parkı'na Yılmaz Güney köşesi
YEREL HABERLER Batman Atatürk Parkı'na Yılmaz Güney köşesi
Şehit aileleri ve gaziler ’yılın cesaret’ ödülünü İHA’ya verdi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler ’yılın cesaret’ ödülünü ...
Mini yaşam alanına Yılmaz Güney resimleri
YEREL HABERLER Mini yaşam alanına Yılmaz Güney resimleri
Leyleklerle aralarında bağ oluştu, evini yuvalarına yakın yere yaptı Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 50 yıldır aynı direğe gelen leylekler, mahallenin sembolü haline geldi Vatandaşlar, leyleklerin rahat edebilmeleri için direğe bağlanan telleri kesti Köyde yaşayan bir vatandaş, leyleklerle aralarında bağ oluştuğunu düşünerek evini hayvanın yuvasına yakın bir yere yaptı
YEREL HABERLER Leyleklerle aralarında bağ oluştu, evini yuvalarına ...
Batman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Batman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Batman'da ekim ayında konut satışları arttı
YEREL HABERLER Batman'da ekim ayında konut satışları arttı
Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Batman'da 15 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 15 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Batman’da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulacak
YEREL HABERLER Batman’da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı ...
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin ...
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış"
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 ...
Batman'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X