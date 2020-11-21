Batman’da 44 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da bir evde düzenlenen operasyonda 44 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Batman kent merkezi Petrol Mahallesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda, 21 paket halinde daralı ağırlığı 44 kilo 800 gram skunk uyuşturucu maddesi bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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