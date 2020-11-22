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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman İl Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Batman İl Kongresi yapıldı

AK Parti Batman 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemi ile bağlanarak partililere hitap etti.
19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda divan kurulunun seçilmesinin ardından tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut İl Başkanı A. Akif Gür güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.
Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sözün de kararın da milletin olduğunu söyledi. Ünal, "İşte kim olduğumuzu hazırlatan en temel cümle budur. Söz de karar da milletinse eğer devleti birileri, bir avuç topluluk, elit bir zümre devleti millet adına yönetemeyeceği için biz söz de karar da milletin dedik. Soru şudur, devletle ilgili kararları verecek olan kimdir? Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin duvarında ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ yazıyorsa o halde devletle ilgili kararları verecek olan milletin seçtikleridir. Milletin sandıktan çıkardığıdır. Recep Tayip Erdoğan’ı kıymetli yapan nedir biliyor musunuz? Bu millet tarafından seçilmiş olmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a bu kadar saldırmalarının sebebi bu milletin tercihlerine duydukları öfkedir" dedi.

"Bu ülke hukuk devletidir"
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:
"Eğer bu millete birazcık saygıları olsa bu millette her iki kişiden birinin teveccühünü, sevgisini kazanmış Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyarlar. Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilirken, Recep Tayyip Erdoğan’a küfredilirken gülenler, ellerini ovuşturanlar, 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye giden timle ilgili tek kelime ettiler mi? Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehditlerle ilgili bir cümlelerini gördünüz mü? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesini temsil ederken, itibarını temsil ederken Recep Tayyip Erdoğan’a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar ‘Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik’ diye ağlıyorlar. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu mektupla ilgili gereğini yapar. Ama sen bu kadar bu ülkenin cumhurbaşkanına her türlü hakareti, her türlü tehdidi, her türlü öldürme riskini mubah göreceksin, kabul edeceksin, tek kelime etmeyeceksin fakat seninle ilgili bir saldırı olduğunda neden beni savunmuyorsunuz diyeceksin. Bu ülke hukuk devletidir. Seninle ilgili de gereği yapılır. Hukuk gereğini yapar. Bu ülkenin bağımsız yargısı senin de hakkını, hukukunu korur Kılıçdaroğlu rahat ol. Ama sen bu ülkenin iktidarını korumak için bugüne kadar ne yaptın, sen bugüne kadar ne zaman bu milletin yanında durdun. Doğu Akdeniz’de Yunan tezlerini savunursun, Suriye’de Esad’ın yanında yer alırsın, Libya’da Hafter’le birlikte hareket edersin bu milletin tek bir derdi, bu milletin tek bir hassasiyeti seni ilgilendirmez, konuştuğun zaman hiçbir zaman bu milletin kalbinin yanından konuşmazsın. Derdinin yanından konuşmazsın sen biraz bu millete ait olduğunu hatırla. Bu milletin hassasiyetlerini hatırla. Tabi ki bu ülke hukuk devletidir ve tabi ki seninle ilgili hukuk herhangi bir tehdit olduğunu da gereğini yapacaktır. Ama sen de dürüst ol, siyaseti dürüst bir şekilde yap. 15 Temmuza sen kalkıp kontrollü darbe diyeceksin. O gece öldürülmek istenen bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili tehditleri görmezden geleceksin, sen o gece Marmaris’te tatildeydi demek gibi bir iftirayı edeceksin. Lütfen merhametli bir şekilde, insaflı bir şekilde, hepimiz hukukun, hakkaniyetin, merhametin, adaletin yanında durarak hareket edelim. Çünkü hukuk hepimize lazım. Recep Tayyip Erdoğan tehdit edilirken darbe tehdidiyle karşı karşıya kalırken, hakaretler altındayken ellerini ovuşturma. Gördüğün gibi yine senin hakkını da hukukunu da biz savunuruz. Çünkü bu ülke hukuk devletidir. İşte bizim millet adına derken, Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini milletin teveccühü belirliyor derken karar verici millettir derken o halde kim olduğunuzu ne belirliyor biz siyasetçiler milletin temsilcileriyiz. Siyaset bulaşıp bir şey değildir. Siyaset kötü bir şey değildir. Yıllarca bu ülkede siyaseti bulaşıp bir şey gibi göstermeye çalıştılar. Siyaset bu milletin aziz iradesini alıp devlete yansıtma işidir. O yüzden yaptığımız siyaset millet siyasetidir. Bunun adını koyalım. Bizim yaptığımız siyaset ak partinin yaptığı siyaset bizatihi millet siyasetidir."

"AK Parti halkın partisidir, kapımız herkese açıktır"
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ise, AK Parti'nin halkın partisi olduğunu söyledi. Gür, "AK Parti halkın partisidir, kapımız herkese açıktır, önemli olan unvanlar, koltuklar değildir, önemli olan samimi bir şekilde ülkemize, şehrimize ve milletimize hizmet etmektir. Bizimle beraber hizmet etmek için yönetimde yer almaya veya herhangi bir unvana sahip olmaya gerek yoktur, herkesle istişareye önem veriyor, herkesin düşüncesini kıymetli buluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Kongremizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Parti kadrolarımızda milletimize hizmet etmek için müracaat eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görev üstlenecek kardeşlerime başarılar diliyor, kongremize katılarak bizleri şereflendiren herkesi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Gür daha sonra tebrikleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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