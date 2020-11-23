Batman'da 45 güvenlik korucusu yemin etti    

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SASON(Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde 45 güvenlik korucusu düzenlenen yemin töreni ile göreve başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde, 7'nci Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki eğitimlerini başarı ile tamamlayan 45 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi. 7'nci Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Samet Serin, 7'nci Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından güvenlik korucuları silah başında yemin etti. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende, eğitimde dereceye giren güvenlik korucularına belgeleri verildi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason BATMAN, (DHA)

2020-11-23 12:43:04



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