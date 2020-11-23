Gercüş’te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi başladı

Batman’ın Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ziya Gökalp Ortaokulu tarafından Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi başladı.

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ziya Gökalp Ortaokulu tarafından Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi hayata geçirildi. Projede, 5 kitap okuyan öğrenciye bir fidan hediye edilerek fidanları okul bahçesine ya da ilçenin uygun yerine dikilmesi planlandı. 5 kitap okuyan öğrenciler, okul yönetimi ile birlikte fidan dikti. Öğrenci, öğretmen ve okul müdürünün birlikte dikimi yaptığı fidanlara öğrencilerin isimleri yazıldı.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, amaçlarının çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu söyledi. Çetin, özellikle bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığının artırmak ve ağaç sevgisini öğrencilere aşılamak istediklerini sözlerine ekledi.

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