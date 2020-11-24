Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

DHA

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın, kentte adının verildiği, Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı. Kütüphane girişine, Aybüke Yalçın'ın şehit olmadan önce söylediği Mağusa Limanı türküsündeki 'Beni öldüren de yoktur din, iman' sözlerinin yansıtılması ile ilgili konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Şehit öğretmenimizin söylediği 'Mağusa Limanı' türküsünü her dinlediğimizde boğazımızda bir şeyler düğümleniyor. Artık o türkü de Aybüke ile birlikte yaşıyor. Türkünün içinde bir ifade var. O ifadeyi arkadaşlar kütüphanenin girişine yansıttılar. Birilerine de herhalde bir mesaj gidiyordur" dedi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Kütüphanenin dış cephesine de Yalçın'ın, 'Mağusa Limanı' şarkısındaki 'Beni öldüren de yoktur din, iman' dizelerinin yer aldığı fotoğrafı konuldu. Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, şehit bir öğretmenin adının yaşayacağı en güzel yerin kütüphane olduğunu söyledi.
'O İFADELER BİRİLERİNE BİR MESAJ OLARAK GİDİYORDUR'
Aybüke Yalçın'ın şehit edilmeden önce seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüyle de anıldığını anımsatan Vali Şahin, "O türküyü her dinlediğimde boğazımızda bir şeyler düğümleniyor. Artık o türkü de Aybüke ile birlikte yaşıyor. Türkünün içinde bir ifade var. O ifadeyi arkadaşlar kütüphanenin girişine yansıttılar. Birilerine de herhalde bir mesaj gidiyordur. Aybüke Yalçın, şehit öğretmenlerin sembolü oldu. Kardeşimiz Kozluk ilçesinde şehit edilmişti. Aybüke'nin şehadeti, hepimizin içinde tazeliğini koruyan bir yaradır. Onu yaşatmak ve unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda okuluna da onun ismi verilmişti. Batman merkezde de Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi yaşasın istedik. Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Talebimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul gördü. Bunun için Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Şehit ve Gazi Derneği ile şehidin babasının da bu yönde bir arzusu vardı. Böylece bu arzuları yerine getirilmiş oldu" diye konuştu.
'25 MİLYON TL'YE MAL OLDU'
150 bin kitabın bulunduğu ve 25 milyon TL'ye mal olan kütüphanenin muhteşem bir eser olduğunu belirten Vali Şahin, şunları söyledi:
"Bir şehit öğretmenin yaşayacağı en güzel yer bir kütüphanedir. Çok kısa bir sürede kapılarını kitapseverlere açtı. Şu anda her bir salonu okuyucularla doldu. Böylece Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi de yaşatılmış oluyor. 8 bin metrekare kapalı alan ile harika bir eser. Türkiye'de çok örneği yok. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir kütüphaneye Batman'ın çok ihtiyacı vardı. Biz genç nüfusta Türkiye'de 7'nci sıradayız. Bu açıdan önemli bir yatırım oldu."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-11-24 09:32:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da sağlık çalışanlarına acil durum eğitimi verildi
YEREL HABERLER Batman'da sağlık çalışanlarına acil durum eğitimi ...
Gercüş’te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi başladı
YEREL HABERLER Gercüş’te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi başladı
Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Belediye Başkan Vekili Şahin: "Hizmetten geri kalan mahallelere hizmet getirdik"
YEREL HABERLER Belediye Başkan Vekili Şahin: "Hizmetten geri kalan ...
Sason'da eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu göreve başladı
YEREL HABERLER Sason'da eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu ...
Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadı
Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında
19 suçtan aranıyordu, 20'nci suçunda yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 19 suçtan aranıyordu, 20'nci suçunda yakayı ele verdi
Batman’da korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Batman’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Batman'da 45 güvenlik korucusu yemin etti    
YEREL HABERLER Batman'da 45 güvenlik korucusu yemin etti    
Sason’da yılın son çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Sason’da yılın son çilek hasadı başladı
Batman Valisi Şahin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Batman Valisi Şahin, şehit yakınları ve gazilerle bir ...
AK Parti Batman İl Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Kongresi yapıldı
Batman'da 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X