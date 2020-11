Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce yaşanan terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın, kentte adının verildiği, Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı. Kütüphane girişine, Aybüke Yalçın'ın şehit olmadan önce söylediği Mağusa Limanı türküsündeki 'Beni öldüren de yoktur din, iman' sözlerinin yansıtılması ile ilgili konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Şehit öğretmenimizin söylediği 'Mağusa Limanı' türküsünü her dinlediğimizde boğazımızda bir şeyler düğümleniyor. Artık o türkü de Aybüke ile birlikte yaşıyor. Türkünün içinde bir ifade var. O ifadeyi arkadaşlar kütüphanenin girişine yansıttılar. Birilerine de herhalde bir mesaj gidiyordur" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Kütüphanenin dış cephesine de Yalçın'ın, 'Mağusa Limanı' şarkısındaki 'Beni öldüren de yoktur din, iman' dizelerinin yer aldığı fotoğrafı konuldu. Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, şehit bir öğretmenin adının yaşayacağı en güzel yerin kütüphane olduğunu söyledi.

'O İFADELER BİRİLERİNE BİR MESAJ OLARAK GİDİYORDUR'

Aybüke Yalçın'ın şehit edilmeden önce seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüyle de anıldığını anımsatan Vali Şahin, "O türküyü her dinlediğimde boğazımızda bir şeyler düğümleniyor. Artık o türkü de Aybüke ile birlikte yaşıyor. Türkünün içinde bir ifade var. O ifadeyi arkadaşlar kütüphanenin girişine yansıttılar. Birilerine de herhalde bir mesaj gidiyordur. Aybüke Yalçın, şehit öğretmenlerin sembolü oldu. Kardeşimiz Kozluk ilçesinde şehit edilmişti. Aybüke'nin şehadeti, hepimizin içinde tazeliğini koruyan bir yaradır. Onu yaşatmak ve unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda okuluna da onun ismi verilmişti. Batman merkezde de Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi yaşasın istedik. Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Talebimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul gördü. Bunun için Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Şehit ve Gazi Derneği ile şehidin babasının da bu yönde bir arzusu vardı. Böylece bu arzuları yerine getirilmiş oldu" diye konuştu.

'25 MİLYON TL'YE MAL OLDU'

150 bin kitabın bulunduğu ve 25 milyon TL'ye mal olan kütüphanenin muhteşem bir eser olduğunu belirten Vali Şahin, şunları söyledi:

"Bir şehit öğretmenin yaşayacağı en güzel yer bir kütüphanedir. Çok kısa bir sürede kapılarını kitapseverlere açtı. Şu anda her bir salonu okuyucularla doldu. Böylece Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi de yaşatılmış oluyor. 8 bin metrekare kapalı alan ile harika bir eser. Türkiye'de çok örneği yok. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir kütüphaneye Batman'ın çok ihtiyacı vardı. Biz genç nüfusta Türkiye'de 7'nci sıradayız. Bu açıdan önemli bir yatırım oldu."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

