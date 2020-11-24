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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Projeleri ile Batman’da yılın öğretmeni seçildi

İHA

Projeleri ile Batman’da yılın öğretmeni seçildi

Batman’da görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nursema Nergiz Kara, 20202021 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği 20’ye yakın proje ile yılın öğretmeni seçildi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nursema Nergiz Kara, 20202021 eğitim öğretim yılında çeşitli dallarda 20’ye yakın projeyi hayata geçirdi. Yaptığı projelerle dikkat çeken öğretmen Kara, yılın öğretmeni seçildi. Kara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da bulunacağı programa online olarak katılacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kara, 8 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi. Kara, "Şu anda TOKİ Kazım Karabekir İlkokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyorum. 20202021 eğitim öğretim yılında yılın öğretmeni seçildi. Çok mutlu ve gururluyum. Normal şartlarda Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü programında bulunarak Batman’ımızı temsil edecektim fakat pandemiden ötürü programımız online olarak gerçekleştirilecek. Programımıza Bakanımız Ziya Selçuk katılacak ve ben de Batman'ımıza temsilen orada bulunacağım için gerçekten çok mutlu ve onurlu hissediyorum. Birçok projelerim ve çalışmalarım bulunuyor. Yaklaşık 20 projede bulundum. Bu projelerim basının ve toplumun beğenisini kazandı. Kitabımı okuyorum madalyamı kapıyorum, yeşil bir Batman için haydi çocuklar doğum ekmeye, trafikte yayı, trafiğe can ver, değerler aramızda gibi projelerin bulunmaktadır. Bu projelerimden en önemlisi özellikle yeşil bir Batman için haydi çocuklar tohum ekmeye projesi oldu. Bu proje kapsamında çocuklar evde yedikleri meyve sebzenin çekirdeklerini kurutup getirdiler ve okulda belirlediğimiz uygulama alanlarına tarım uygulama alanlarına bu tohumları ektik bu şekilde doğaseverliği öğretmiş olduk çocuklara sadece bu değil bu projem kapsamında Türkiye’de sınıf şeklinde ilk olan tarım atölyesini kurduk" dedi.
Tarım atölyelerinde çocukların tohum ekmeye devam ettiğini belirten Kara, "Tarım atölyesinde çocuklarımız tohumları ekmeye devam etmektedir. Yaklaşık 20 tane projeye imza attım. Bu projelerimin bir kısmı hala devam etmektedir. Çocuklar pandemi döneminde bu projelerin bir kısmına devam edemese de uzaktan eğitim de bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Ölçme değerlendirme merkezi ile beraber aynı zamanda dördüncü sınıfa yönelik bir fasikül çalışmasında sorularım bulunmakta ve sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik çıkmış sorularla ilgili videolarım bulunmaktadır ve bu çalışmalarım devam etmektedir. ETwinnig kapsamında kitabımı okuyorum madalyamı kapıyorum projem ulusal kalite etiketi aldı ve yine gelenekten geleceği gibi eTwinnig projelerime devam etmektedir. EBA gibi uzaktan eğitim platformlarında daha birçok derecem oldu. Bu derecelerimden bir tanesi EBA’da 18 bin puanla birinciliğimdir. Birde spor dallarında turnuvalarda il birinciliklerim bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve idareci arkadaşlarım öğretmen arkadaşlarım öğrencilerim ve velilerime bu süreçte bana hep destek oldukları için çok teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Umarım pandeminin geçtiği daha güzel eğitim öğretim yıllarında birlikte daha güzel çalışmalara imza atarız herkese tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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