AK Parti Batman İl Başkanı Gür, mazbatasını aldı

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen A. Akif Gür, mazbatasını aldı.

AK Parti Batman 7. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçilen Gür, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Batman Adliyesinde seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı. Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kongreden sonra tekrardan seçilmenin onuru, gururu ile bugünde mazbatamızı aldık. Allah bana, yönetimime, teşkilatlarımıza hayırlı nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Birlik ve beraberlik içerisinde 7. Olağan il Kongremizi hayırlısıyla gerçekleştirdik. Hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Kongremize katılarak bize güç veren başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’a, milletvekilimize, belde, ilçe, il ve genel merkez yöneticilerimize, tüm AK Parti camiamıza, fedakar çalışmalarıyla bizlere destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, siyasi parti ve STK temsilcilerine ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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